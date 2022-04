‘Mr. Powerfulness’ Frans van Gent: ‘Kun je fysiek met agressie omgaan, dan lukt het mentaal ook beter’

Voetbalvel­den Vosseveld Winters­wijk verkocht aan lokale onderne­mers: ‘We hopen op woningbouw’

WINTERSWIJK - Het sportcomplex van voetbalvereniging Vosseveld in Winterswijk is verkocht aan de lokale ondernemers Koos Prins en Jan Snaphaan. Bedoeling is om er op termijn woningen te bouwen.

16 april