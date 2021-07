MR’en Staring College en Assink Lyceum positief over plan voor fusie

Frustratie in Oost-Nederland over extra coronare­gels: ‘Ze trekken zo de stekker eruit en wij zitten met de gebakken peren’

9 juli De coronabesmettingen schieten omhoog en dus zet het kabinet de voet op de rem. Er volgen extra maatregelen die vooral de horeca en evenementenbranche raken, ook in Oost-Nederland. Daar zorgen de scherpere regels voor frustratie en wordt nagedacht over de consequenties. Gaan we bijvoorbeeld meer huisfeestjes zien nu de cafés weer om middernacht moeten sluiten?