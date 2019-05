MST sluit dialyse in ziekenhuis Winterswijk

WINTERSWIJK/ENSCHEDE - Door een schreeuwend tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen is met ingang van deze maand het dialysecentrum in Winterswijk gesloten. Patiënten moeten nu naar Enschede.

Zevenentwintig nierpatiënten moeten sinds 1 mei drie keer per week een stuk verder reizen om gebruik te maken van een kunstnier. Dialysecentrum Winterswijk was een nevenvestiging van het grote ziekenhuis in Enschede, Medisch Spectrum Twente. Het Radboud-umc uit Nijmegen deed deze maand het centrum in Beugen op slot. Beide ziekenhuizen kunnen de verpleegkundigen niet langer missen en zeggen dat het efficiënter is om het personeel op één plek te laten werken.

Voor gebruikers van het centrum betekent de verandering een forse extra inspanning, want ze verblijven drie keer per week vier uur lang in het centrum. Een kunstnier neemt in die tijd de functie van de nieren over en zuivert het bloed van afvalstoffen. Daar krijgen de patiënten vier dagen voor terug waarin ze zich goed voelen.

De twintig patiënten die gebruikmaakten van het centrum in Winterswijk moeten nu naar het ziekenhuis in Enschede. Voor patiënten uit Winterswijk is dat een rit van zeker 45 minuten.

Definitief dicht

De locatie in Winterswijk is definitief gesloten. Het MST laat weten een tekort van twee tot drie verpleegkundigen te hebben. Vanwege de sluiting is één patiënt overgestapt naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Opvallend is dat Winterswijk pas in 2011 geopend is, net als het dialysecentrum in Varsseveld dat vorig jaar dicht ging. De hoofdreden was een teruglopend aantal patiënten.