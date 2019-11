Museum De Scheper in Eibergen blijft in ontwikkeling

Video Jachthon­den én postduiven krijgen zegen van de pastor in Rekken

3 november REKKEN - Het is een vast moment in het jaar: dieren in de kerk. Los van eventuele schapen en ezels uit de kerststal of een activiteit rond dierendag: de naamdag van de heilige Hubertus als beschermheilige van de jacht brengt jachthonden in de kerk.