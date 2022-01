Museum Lalique kan twee juwelen behouden met dank aan bezoekers

video Actievoe­ren­de Zutphense winkeliers zien totaal geen heil in aanstaande versoepe­lin­gen: ‘Een zoethouder­tje’

Springen winkeliers een gat in de lucht, nu zij hoogstwaarschijnlijk vanaf komend weekeinde op afspraak weer klanten mogen ontvangen? Ondernemers in de Zutphense binnenstad halen hun schouders op over de uitgelekte versoepelingen. ,,Hier schieten we uiteindelijk niets mee op.’’

17:09