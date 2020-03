Museum MORE in kasteel Ruurlo sluit tijdelijk deuren

RUURLO - Museum MORE in Ruurlo en Gorssel sluit tot en met 31 maart de deuren vanwege het coronavirus.

Museum MORE met vestigingen in Gorssel en in kasteel Ruurlo volgt de richtlijnen die op 12 maart vanuit de overheid zijn uitgevaardigd. „Het verbod op evenementen met meer dan honderd bezoekers geldt ook voor locaties waar meer dan honderd mensen komen zoals sportclubs, theaters en musea. Dit verbod geldt tot het einde van de maand. Vandaar dat Museum MORE gesloten is van 13 maart tot en met 31 maart 2020", meldt het museum.

Lezingen, rondleidingen en events in de musea in de maand maart zijn ook afgelast. „We streven ernaar deze op een later tijdstip opnieuw aan te kunnen bieden. We hopen iedereen snel weer in goede gezondheid te kunnen verwelkomen!”

