Museum Villa Mondriaan en Gerrit Komrij College in de prijzen bij Nationale Onderwijsprijs

Villa Mondriaan en het Gerrit Komrij College hebben deze prijs gewonnen voor de leerlijn ‘Reis naar Abstractie’ waarin leerlingen gedurende hun hele middelbareschooltijd worden meegenomen in de ontwikkeling van Piet Mondriaan als kunstenaar. Van zijn achtste tot zijn twintigste woonde Mondriaan, net als de leerlingen zelf, in Winterswijk. De prijs werd donderdag uitgereikt in het Huis der Provincie in Arnhem.

Leskist

Al sinds de opening van museum Villa Mondriaan, werkt Villa Mondriaan nauw samen met het Gerrit Komrij College in Winterswijk om een doorlopende leerlijn op te zetten en door te ontwikkelen. In de Reis naar Abstractie komt elke leerling de gehele schooltijd zeker één keer per jaar naar het museum om vanuit verschillende schoolvakken over Mondriaan te leren. Dit begint zelfs al op de basisschool met de leskist.

Restaurateurs

Begin februari nog, kwamen de tweedeklassers op bezoek voor het project Theatertourtje, onder leiding van theaterdocent Tineke Ubbels van Kunst op School. In de derde klas werken we samen met restaurateurs die voor het vak scheikunde de leerlingen laten zien én ervaren wat er komt kijken bij het restaureren van een schilderij.

In de vierde klas bezoeken de leerlingen museum Villa Mondriaan alsof het in het buitenland staat, zodat ze hun gespreksvaardigheid in een vreemde taal kunnen oefenen. Ook in de andere leerjaren worden er projecten aangeboden die aansluiten bij bestaande schoolvakken en die ieder jaar verder worden uitgewerkt.

Pilotschool