Museum Villa Mondriaan in Winterswijk heeft Nederlands jongste directeur

Het is een komen en gaan van journalisten die haar willen interviewen. Geduldig legt ze iedereen uit wat haar drijfveren zijn als jongbakken directeur van het populaire Achterhoekse museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Ze laat de zalen zien waarin de vroege werken van Piet Mondriaan hangen, maar ook - als tegenhanger - de zaal met moderne fotografie.



Charlotte Rixten volgt Judith Kadee (27) op, die zich twee jaar geleden ook al de jongste museumdirecteur van Nederland mocht noemen. Kadee gaat weer terug naar het westen en wordt daar directeur van het Museum Escher in het Paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag. Rixten komt rechtstreeks uit Schotland waar ze haar masteropleiding heeft gedaan en het laatste half jaar in een militair museum heeft gewerkt.