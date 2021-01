Museum Villa Mondriaan in Winterswijk wil kunst Jan Toorop exposeren, maar heeft de werken nog niet

WINTERSWIJK - Niet Piet Mondriaan, maar beeldend kunstenaar en tijdgenoot Jan Toorop staat centraal in een aankomende tentoonstelling in museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Er is echter een probleem: de te exposeren werken zijn er nog niet.

De datum is al wel geprikt: van 5 maart tot en met 19 september wil het museum specifiek reproducties van katholieke heiligenprenten tentoonstellen. Toorop, die leefden van 1858 tot 1928 maakte deze in een latere fase van zijn carrière.

„Die reproducties zijn landelijk verspreid en wij zijn nu op zoek naar deze werken én de verhalen van de mensen die ze bezitten”, zegt Jet Parent van het museum. „Welke betekenis heeft de reproductie, die vroeger misschien wel in de keuken van opa en oma hing? Hoe is het werk in bezit gekomen? Dat willen we graag weten. Dit is voor eigenaren van deze werken een kans om hun reproductie terug te zien in het museum en om de kunsthistorische en persoonlijke waarde ervan met anderen te delen.”

Toorop woonde in Winterswijk

Piet Mondriaan en Toorop ontmoetten elkaar in Domburg in Zeeland en exposeerden regelmatig samen. Toorop heeft echter ook, net als Mondriaan, kort in Winterswijk gewoond. Zowel Mondriaan als Toorop hadden zelfs tekenles van dezelfde leraar.

Toorop wordt op latere leeftijd devoot katholiek, en is zijn werk steeds meer geïnspireerd door zijn geloof. Hij begint zijn artistieke talent in te zetten voor het verspreiden van prenten en reproducties ten goede van het katholicisme.

Kunstwerken te leen

Voor de tentoonstelling is Villa Mondriaan op zoek naar deze reproducties. Wie zo’n prent of reproductie van Toorop in zijn bezit heeft, of iemand kent die het in zijn bezit heeft, en het wel wil uitlenen aan het museum kan contact opnemen met het museum via info@villamondriaan.nl.