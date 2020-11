Museum Winterswijk kan nog een jaar verder: extra geld toegezegd

WINTERSWIJK - De geplande korting op het historisch museum in Winterswijk is een jaar uitgesteld. De bezuiniging blijft staan, maar er komt geld zodat het museum in 2022 nog door kan.

De bezuiniging was een heet hangijzer tijdens de raadsvergadering over begroting. Wethouder Henk Jan Tannemaat weigerde aanvankelijk de bezuiniging in te trekken, maar zegde donderdagavond wel 25.000 euro extra toe.

De forse bezuiniging die het historische museum in Winterswijk te wachten staat in 2022, zou het einde betekenen van alle activiteiten. Het is onmogelijk om de twee locaties open te houden met 11.000 euro subsidie, in plaats van de huidige 36.000 euro, heeft het museumbestuur eerder aangegeven.

Bezuiniging als drukmiddel

De aangekondigde bezuiniging is wat Tannemaat betreft vooral een drukmiddel om een beter toekomstplan te bedenken. Daar zal een professionele kracht voor worden aangetrokken. ,,De Museumfabriek is een goed depot, maar geen goed museum. Daar moeten we mee aan de slag.”

Het Winterswijkse historische museum heeft twee locaties: de Museum Fabriek aan de Laan van Hilbelink en de Wereld van Wenters aan de Meddosestraat. De huur alleen al van de Museum Fabriek is 25.000 euro. Hier is niet alleen een expositie te zien, maar ligt ook het hele depot van het museum, inclusief een deel van de collectie van Villa Mondriaan.

In het veel kleinere Wereld van Wenters wordt om de drie maanden een nieuwe expositie ingericht. Dat pand wordt nu nog voor een klein prijsje, 200 euro per maand, verhuurd. Maar in 2025 zal de commerciële huur betaald moeten worden, oftewel een veelvoud van dat bedrag.