Museum Winterswijk viert 90-jarig jubileum: ,,Alles moet iets met de lokale geschiedenis te maken hebben”

,,Tjongejonge, wat hier allemaal niet staat. Kijk hier eens, het originele verzetskruis voor Tante Riek. En dit, een Winterswijks adresboek uit 1968, met alle inwoners, hun adres èn beroep. Zou nu helemaal niet meer kunnen. Echt, ik sta elke keer weer verbaasd wat we hier allemaal in huis hebben.”



Voorzitter Hans van Lith (71) van Vereniging Het Museum in Winterswijk neemt ons mee in de krochten van de Museumfabriek. In het ondergrondse depot liggen duizenden voorwerpen: oude schoolplaten, schilderijen, een gaper van de drogist, serviesgoed, linnenkasten, oorlogsdocumenten en de gekste snuisterijen. Een paar net binnengekomen oude kostuums en linnendekens liggen in de diepvriezer. ,,Om eventuele motten of houtwormen te doden, want die mogen zich hier natuurlijk niet verspreiden.”