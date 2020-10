Museum Winterswijk vreest einde door bezuiniging met botte bijl: ‘Onbegrijpelijk en onfatsoenlijk’

video Cactuscon­cert met blote handen in Ruurlo: niet slaan, want die naalden zijn messcherp

8 oktober Veel voorwerpen zijn al gebruikt als muziekinstrument. Maar een cactus? Met al die venijnige stekels? Geen probleem voor slagwerstker/percussioniste Tatiana Koleva. De in Bulgarije geboren Monnickendamse geeft op 17 en 18 oktober met The Youth Percussion Pool een concert in de Cactusoase in Ruurlo: How to play a cactus?. Dat wordt ‘lekker tokkelen langs de naalden’.