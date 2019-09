Musical Noach drie keer te zien in de Zonnebrinkkerk en nog gratis ook

WINTERSWIJK - In 1983 schreven Wim Ruessink uit Winterswijk en Johan Klein Nibbelink uit Bredevoort de cantate Noach, een half uur durend stuk voor het Bredevoortse jongerenkoor. Dat bijbelse verhaal over de met alle dieren gevulde ark en de zondvloed is nu uitgebouwd tot een musical van twee keer drie kwartier.

Noach wordt begin oktober drie keer opgevoerd in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk. De toegang is gratis. ,,De opzet is missionair: iedereen kan meedoen en iedereen is bij de uitvoering welkom, daarom is het gratis”, vertelt Ruessink.

De Winterswijker is cantor-organist bij de protestantse gemeente Winterswijk, Klein Nibbelink leidt de popband van de Winterswijkse kerk. Als 18-jarige zette hij met Klein Nibbelink de bijbeltekst op muziek. ,,Die is toen meerdere keren uitgevoerd, later heeft Johan een bewerkte versie in Eibergen gebruikt.”

Van 4 tot 80 jaar

In totaal werken er 75 mensen mee aan de musical, van 4 tot 80 jaar oud, als solisten en dansers, muzikanten, decorbouwers, grimeurs en naaisters. Ruessink: ,,We kijken ook verder dan alleen de kerkelijke gemeente, de mensen komen overal vandaan.” De musical is wel groter geworden dan eerst gedacht. ,,De Zonnebrinkkerk wordt omgebouwd tot theater met plaats voor 250 mensen.”

