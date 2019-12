Muur stort in bij sloopwerkzaamheden in Borculo, man zwaargewond

Tijdelijke plekken in verpleeg­huis De Slingebeek in Gaanderen volgend jaar beschik­baar

15:07 GAANDEREN - Zorgorganisaties Azora, Markenheem en Sensire zijn gestart met de bouw van verpleeghuisvoorziening De Slingebeek in Gaanderen. In De Slingebleek kunnen ouderen tijdelijk verblijven in afwachting van een permanente plek elders. De 32 plaatsen zijn een antwoord op de lange wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg in de Achterhoek.