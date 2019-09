Muziek en cabaret in nieuw theaterseizoen DRU

Speelgoed­bank Winters­wijk heeft gedoneerde geld van Dream or Donate terug

13:48 WINTERSWIJK - De Speelgoedbank in Winterswijk heeft sinds enkele dagen het geld binnen van Dream or Donate dat was ingezameld voor een motorrit op zondag 8 september. ,,We zijn daar natuurlijk dolgelukkig mee", reageert Ingrid Bovenboer van Speelgoedbank Oost-Achterhoek.