Muzieklessen voor senioren na geslaagde proef

Bedenker van de muzieklessen voor 55-plussers is Merel Bakhuizen (24) uit Vierakker. Zij deed begin dit jaar een proefproject in de gemeente Bronckhorst en dat werd een groot succes. Elf proefpersonen kregen tien pianolessen in Steenderen. ,,Na afloop konden ze een aardig stukje spelen op de piano. Hij ging mij erom te kijken of het concept van groepsles voor volwassenen haalbaar was. Dat bleek dus het geval", zegt Bakhuizen. Voor het project kreeg ze een subsidie van 17.000 euro. Na afloop van de tien lessen zeiden alle proefpersonen, op twee na, door te willen gaan met de pianolessen. ,,Daarmee was mijn project geslaagd."

Muziek voor je Brein

Vanuit haar opleiding tot ergotherapeut had Bakhuizen zich verdiept in de vraag wat muziek doet met het brein. ,,Er is wel onderzoek naar gedaan en het is ook bekend dat verschillende delen van de hersenen worden geactiveerd bij muziek maken. Maar ik wilde in de praktijk toetsen of oudere mensen nog kunnen leren een muziekinstrument te bespelen."

Dat blijkt te kunnen en daarom is ze op zoek gegaan naar een vervolg. Ze richtte de Stichting Muziek voor je Brein op en zocht bij muziekscholen in de omgeving naar mogelijkheden lessen te organiseren. In Zutphen worden dit najaar gitaarlessen gegeven en in Doetinchem vanaf deze week pianolessen.



Bakhuizen: ,,De muziekscholen richten zich over het algemeen op onderwijs aan kinderen, omdat volwassenen er vaak niet meer aan beginnen. Dus deze aanpak is iets nieuws, waar deze directeuren wel voor openstaan.



,,Vaak ligt de drempel voor oudere mensen erg hoog om nog met een muziekinstrument te beginnen of dit weer op te pakken", zegt ze. ,,Ze denken dat het hiervoor te laat is of ze zijn bang er niet goed genoeg in te zijn of te worden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het juist heel goed is voor je hersenen, en je beleeft er ook nog eens veel plezier aan.”



Meer info of aanmelden kan hier.