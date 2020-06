Muziekschool Boogie Woogie moet door zure appel heen bijten: alle docenten op straat bij faillissement

Het voltallige personeel van muziekschool Boogie Woogie, oftewel 42 docenten, zou bij een faillissement op straat komen te staan. Dat moet koste wat kost voorkomen worden, was donderdagavond de boodschap van het onderzoeksbureau dat de financiële afwikkeling van de muziekschool onderzocht. Winterswijk moet nu even door de zure appel heen bijten, kreeg de gemeenteraad te horen tijdens een informatie-avond.



Al sinds de jaren 70 werken Winterswijk, Aalten en Oost Gelre samen in Boogie Woogie. Tot vorig jaar. Er was een bestuurscrisis bij de muziekschool en de gemeente Winterswijk maakte bekend dat de muziekschool nieuw onderdak zou krijgen in het nieuw te bouwen Cultuurkwartier. Oost Gelre en Aalten haakten af, ze wilden hun muziekonderwijs voortaan zelf regelen.

Brokken

Daarmee bleef Winterswijk met de brokken zitten, want veel docenten van de muziekschool zijn in vaste dienst en hebben door een uit het verleden stammende ambtenarenstatus ontslagbescherming. Alleen bij een faillissement zouden ze wel op straat komen te staan. Dat wil Boogie Woogie nu voorkomen. Aalten is bereid om een aantal docenten over te nemen. Oost Gelre niet. Tegen die gemeente is Boogie Woogie nu een procedure begonnen. Want ook Oost Gelre moet zijn verantwoordelijkheid nemen, vindt het team dat zich met de afwikkeling bezig houdt.

Bezuinigingen