Muziekvereniging Concordia verdwijnt, de muziek blijft

Column Hagelstenen Misschien gelooft HG zijn verzinsels zelf

7 juli Het is niet verstandig om zijn volledige naam in een column te noemen, want dan zit je bijna direct aan het maximum aantal tekens. Toch is er deze ene keer geen ontkomen aan: Henri-George Moïze de Chateleux. We noemen hem HG. Of Henk.