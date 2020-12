Muziekvereniging Euphonia uit Eibergen blaast oudpapierinzameling af; ook géén inzamelstraat

EIBERGEN - Geen oudpapierinzameling door of bij muziekvereniging Euphonia, zaterdag. Dat meldt Arnold Kion namens de Eibergse muziekvereniging. „We kunnen de coronaregels niet voldoende in acht nemen als we zaterdag oud papier inzamelen.”

In april bood een drive through-oudpapierinzamelstraat voor oud papier nog uitkomst. En veroorzaakte meteen voor Eibergse begrippen ongewone filevorming in het dorp. Precies daarom is zo'n alternatief nu niet wenselijk, legt Kion uit.

Geen drive-through

„We hebben serieus gekeken naar een drive-through bij Van Wijnen, waar we logistiek onze uitvalsbasis hebben. Maar we doen het niet. Je gaat dan namelijk mogelijk vrij massale verkeersbewegingen oproepen, die je nu niet wilt. Tenminste, dat is het idee van de lockdown: blijf zoveel mogelijk thuis. Jammer dus, maar spaar het papier nog wat langer op”, zegt de Euphonia-vrijwilliger.

De volgende inzamelronde van Euphonia stond voor zaterdag 16 januari gepland. Net vóórdat de huidige lockdown-periode afloopt. „Net te vroeg ook eigenlijk, want vóór 18 januari. We zullen tegen die tijd even bekijken wat we daar mee doen”, zegt Kion.