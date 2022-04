Muziekverenigingen werven samen jeugdleden: ‘Eerst moeten ze leren om geluid uit een instrument te krijgen’

GELSELAAR/GEESTEREN/NOORDIJK - Jeugdleden werven voor je club is niks nieuws. Maar het samen met zusterverenigingen aanpakken is minder alledaags. In Gelselaar, Geesteren en Noordijk hebben de muziekkorpsen de handen ineengeslagen om meer jonge muzikanten in de gelederen te krijgen.

Excelsior Gelselaar, Amicitia Geesteren en Concordia Noordijk zijn op initiatief van het Gelster korps begonnen met een actie om jonge kinderen warm te maken voor het bespelen van een instrument. In de hoop dat ze naderhand muziekles nemen en blijven hangen om de toekomst van de muziekverenigingen veilig te stellen.

Daarvoor is een andere aanpak bedacht dan in het verleden werd gehanteerd om jeugd te werven. Roy Rouhof, voorzitter van Excelsior: „Voorheen kregen kinderen eerst een jaar les op het klokkenspel of de blokfluit. Maar wij hadden de indruk, dat dat niet aantrekkelijk genoeg was om ze aan onze vereniging te binden. In het nieuwe project mogen ze direct op een instrument naar keuze leren spelen.”

Hooguit drie tonen

Daarvoor hoeven ze niets te kunnen, het gaat er in eerste instantie om, dat de kinderen leren geluid uit het instrument te krijgen. „De eerste weken zullen ze twee, hooguit drie tonen leren en daarna werken we er naar toe dat ze uiteindelijk samen een liedje kunnen spelen”, vertelt Rouhof. De deelnemers vormen samen één groep, die per instrument in subgroepjes wordt verdeeld, maar die uiteindelijk dus met z’n allen samen een melodie te gehore kunnen brengen.

Dat gaat al een beetje in de richting van het eventuele vervolgtraject. Kinderen die na de acht weken van deze kennismakingsperiode de smaak te pakken hebben, kunnen door naar individuele muziekles bij het Segno Collectief, maar komen tegelijkertijd ook in een samenspelgroep. „Dat was in het verleden ook anders, toen kwam de jeugdleden pas na bijna twee jaar in de samenspelgroep”, aldus Rouhof, die zelf ook les geeft in het project. „Wij maken ze enthousiast, daarna kunnen ze les krijgen van een vakdocent.”

Genoeg voorraad

Er is geen maximum aan het aantal deelnemers. „Tien tot vijftien zou mooi zijn, maar het dubbele kan ook.” De instrumenten krijgen ze in bruikleen van de verenigingen. „We hebben met z’n drieën genoeg op voorraad.” Er is keuze uit klarinet, dwarsfluit, saxofoon, trompet en slagwerk. Het project duurt acht weken en begint op donderdag 12 mei, daarna wekelijks van 18.30 tot 19.15 in het Dorpshoes in Gelselaar. Meer info via jeugd@excelsiorfgelselaar.nl