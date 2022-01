Muzikaal ‘dromen, durven, doen’ voor D3-jongeren bij House of Pop

BORCULO - Muziek als uitlaatklep, dan wel nieuwe uitdaging. En mooi een manier om in een nieuwe omgeving ‘thuis’ te raken. Vanuit de Borculose jeugdzorginstelling D3 kunnen jongeren voor muzieklessen terecht bij House of Pop (HoP).

In het kader van de lockdown lag de samenwerking even stil, maar zo snel mogelijk komt er weer reuring, hoopt Robin Messink van House of Pop.

D3 stond eerder bekend als Domus Dulcis Domus, een jeugdzorginstelling die onder meer in Borculo operationeel is. D3 heeft op het terrein van de vroegere Leo Stichting/Klein Borculo locaties aan de Slotlaan, Wessel van Eyllaan en Alexandrinalaan. Er wonen jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. ‘Zo kort mogelijk, zo lang als noodzakelijk’, wonen ze in één van de groepsaccommodaties net buiten Borculo.

Dromen, durven, doen

‘Dromen, durven, doen’, is de nieuwe vertaling die de zorginstelling aan de afkorting achter de naam geeft. En laten dat nou precies dingen zijn waar ze bij House of Pop, muzikaal tenminste, meteen ideeën bij hebben. „Borculo is voor deze jongeren een nieuwe, maar nog vreemde omgeving. Door met muziek bezig te gaan en bij ons te komen voor lessen, maken ze kennis met wat er nog meer is in de buurt. En kunnen zich verder ontwikkelen natuurlijk!”, zegt Robin Messink.

Verzoeknummers bij het kampvuur

Pedagogisch medewerkster Karin Haarman van D3 heeft in overleg met Messink afgelopen najaar twee activiteiten opgezet, waarbij jongeren alvast konden kennismaken met House of Pop. Stichting Dromen Durven Doen - gelieerd aan D3 - ondersteunde dat financieel. In oktober was er een tuinconcert met HoP-docenten bij de jongeren ‘thuis’. Bij bij het kampvuur konden verzoeknummers worden aangevraagd. Vervolgens gingen de jongeren op tegenbezoek voor een workshop bij de popschool. Hier kregen de jongeren een rondleiding en mochten daarna instrumenten uitproberen.

Goede geluidsisolatie

House of Pop (HoP) zit aan het Jonkerspad op bedrijventerrein Overberkel in een gebouw van de Beerten Groep. „Music Show Scotland maakt al langer van deze gebouwen gebruik. Wat geluidsisolatie betreft kunnen we hier muzikaal onze gang gaan zonder dat iemand last heeft van het geluid. Afstand houden kan hier gemakkelijk en inmiddels hebben we ook schermen voor tussen docent en leerling in", zegt Messink. „Maar zolang de huidige lockdown duurt, ligt het lesgeven stil. We houden wel contact met D3, en zodra het weer kan, kunnen we alsnog écht van start. De eerste stap hadden de eerste vijf van de vijftien à twintig geïnteresseerde jongeren al gezet, en dat was voor hen ook het moeilijkste: aan iets nieuws beginnen in voor jou onbekend gebied.”

Meer informatie over beide organisaties: www.d3.nl en www.houseofpopborculo.nl.