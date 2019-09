Muzikaal lichtspektakel in Bredevoort

De lichtbouwers hebben weer enorm hun best gedaan om er wat moois van te maken. Van een 17 meter hoge, licht reflecterende clown tot de kraai van de rockband Normaal en van een winters tafereel uit Jamaica tot de vismarkt in Amsterdam.



De organisatie heeft dit keer gekozen voor een verdere professionalisering van het festijn. Er zijn meer concerten en elke avond is er vuurwerk en een demonstratie met laserlicht. Bredevoort schittert is vanavond, morgen- en zondagavond vanaf 19.00 uur. De kassa's gaan open om 18.00 uur. De lichtjes branden tot 22.30 uur.