Muzikaal noodsignaal vanaf kerktoren Winterswijk voor kinderen in vluchtelingenkampen

Feestten­ten verhuren zit er niet in, dus stort Wessel zich op Achterhoek­se kleding

7:15 EIBERGEN - Het is eigenlijk meer ‘voor de leuk’ dan dat Wessel Bottenberg (28) denkt er flink geld mee te verdienen: een broek, een bandana, een rugzak en schoenen in de stof van de Achterhoekse vlag. „Ik vond het een grappig idee en tja, het is niet zo dat ik momenteel geen tijd heb...”