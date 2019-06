Mysterie in Dinxperlo: Van wie is deze toevallig gevonden grafsteen?

Duitse naam

Hoewel er een naam op de steen staat, is het volgens Donderwinkel desondanks moeilijk om de familie te vinden ,,Want de naam komt niet veel in dit gebied voor. We gaan er vanuit dat het een Duitse naam is. Daarbij staat niet de volledige geboortedatum van deze persoon op de steen. Dus is het lastiger te achterhalen wie het heeft kunnen zijn en bij wie ze hoort.’’



Omdat het vermoeden bestaat dat een Duitse familie gerelateerd is aan de persoon op de verloren grafsteen, is ook de polizei in Bocholt ingeschakeld. Verder wordt geprobeerd mensen in Suderwick te bereiken, het Duitse dorp dat grenst aan Dinxperlo.