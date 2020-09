Mysterie van begraafplaats in achtertuin blootgelegd: een naam voor 63 doden

Marian en haar man Marnix (62) bestieren boerderij ’t Geutjen aan de Hulleweg in De Pol, op het grensgebied tussen Doetinchem en Gaanderen.



Het echtpaar Muller heeft met hulp van hun kinderen Laura en Nick grondig studie gemaakt van de begraafplaats op hun erf, waar in de periode 1850 tot en met 1854 katholieke inwoners van Gaanderen ter aarde werden besteld. Daarvoor werden overledenen uit het dorp naar de katholieke begraafplaats in Silvolde gebracht, wat nogal een reis was in die tijd. ,,We hebben altijd gedacht dat er een stuk of tien monniken begraven lagen. Inmiddels weten we zeker dat er in die jaren 63 mensen zijn begraven, onder wie 17 kinderen.”