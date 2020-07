Mysterieuze diefstallen: maakt een crimineel de Achterhoekse gastvrijheid kapot?

Zutphen vergrijst in razend tempo: ‘We zetten in op het behouden van jongeren’

6:30 Het gemiddeld aantal jongeren in Zutphen neemt in vergelijking tot de ouderen hard af. Dat het inwoneraantal van de stad al jaren groeit heeft Zutphen vooral te danken aan 65-plussers die in Zutphen zijn komen wonen. Wethouder Mathijs ten Broeke ziet een uitdaging om meer jongeren aan te trekken en te behouden.