Mysterieuze treindode uit 1992 houdt politie al bijna 30 jaar bezig, zaak in Opsporing Verzocht

Robbie opent vanwege ‘coronasuc­ces’ afhaalres­tau­rant naast zijn stadscafé in Doetinchem

16:51 DOETINCHEM - Corona of niet, Robbie Welling, eigenaar van stadscafé Simons op het Simonsplein in Doetinchem, opent Simons to go. De nieuwe zaak wordt een afhaalrestaurant waar ook een hapje en drankje kan worden genuttigd.