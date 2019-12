Mysterieuze vondst: ‘430.000 dollar’ neergelegd bij Winterswijk

Volgens een politiewoordvoerder was al snel duidelijk dat het geld vals is. Hij betwijfelt daarom ook of het de bedoeling was het echt in omloop te brengen. ,,Daarom willen we er graag achter komen waar het geld wel voor bedoeld was.”



De politie wil niet zeggen waar het precies gevonden is, omdat zij bang zijn dat dit het onderzoek naar de herkomst in gevaar brengt.



Het is onduidelijk of er iemand is aangehouden in verband met de vondst van de valse dollars.