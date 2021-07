N18 wordt niet veiliger: ‘Er zijn aanpassingen gedaan om het veiliger te maken. Maar meer gaan we niet doen’

Doornberg Recycling waarschijn­lijk niet voor augustus weg uit Almen: bedrijf riskeert boete van 7500 euro per dag

21 juli Het hoofdpijndossier rond de omstreden bandenverwerker Doornberg Recycling in Almen is voorlopig niet van tafel. Het college van burgemeester en wethouders van Lochem heeft laten weten niet te verwachten dat het bedrijf voor 1 augustus is vertrokken uit Almen.