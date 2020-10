N314 bij Baak afgesloten door gaslek

Opening complex met zorgwonin­gen in Lochem gevierd met concert via livestream

11 oktober Het had een feestje moeten worden: de opening van de gloednieuwe appartementen in Lochem voor ouderen met én zonder 24-uurszorg. Door corona werd het een concert via een livestream. Het maakt de vreugde bij locatiemanager Coryne Noordhoek niet minder groot. ,,Deze nieuwe gebouwen sluiten veel beter aan bij de behoeften van ouderen van nu.”