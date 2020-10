N315 oogt vooral kaal na twee dagen zagen tussen Rietmolen en Neede

Afvalinza­me­ling in Lochem wordt in 2021 soberder en duurder

19 oktober Circulus-Berkel mag als beheerder van het groen en de openbare ruimte in Lochem zijn werk blijven doen. Het college wil het contract na 2023 verlengen. Eerder was dat nog de vraag omdat de gemeente ontevreden was over de prestaties. Tegelijkertijd verandert de vuilnisinzameling. De grijze container wordt in 2021 nog maar eens in de acht weken geleegd.