N315 tussen Neede en Rietmolen wordt verbreed, om ongelukken te voorkomen

Vordenaar Brasser eert schilder Bilders met kunstwerk: ‘Het moet ook ontmoe­tings­plek worden voor jong en oud’

26 januari De Vordense beeldend kunstenaar Floris Brasser hoopt in de zomer zijn ambitieuze ‘Bilders-project’ te voltooien. Het is zijn eerbetoon aan landschapschilder Bilders, die in de 19de eeuw in Vorden talloze schilderijen en tekeningen maakte. Het laatste deel van Brassers project is toepasselijk: een kunstwerk bestaande uit vijf kolommen van hout van de ruige robiniaboom.