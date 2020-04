N816 tussen Ulft en ’s-Heerenberg ruim een maand dicht voor onderhoud

Het werk wordt gedaan in twee fases, de eerste begint op 28 april op de Meilandsedijk en Eerlandsestraat. Deze wegen zijn dan dicht tot na de aansluiting met bedrijventerrein DocksNLD, tot aan de kruising van de Azewijnsestraat en Driekoningenweg. Omleiding loopt via de N335, N317, N827 en de N817 en wordt met borden aangegeven. Zandwinning Netterden Zand en Grind is bereikbaar vanuit Ulft en bedrijventerrein DocksNLD is blijft bereikbaar via de Meilandsedijk vanuit ’s-Heerenberg.

Fietsers over de weg

Het fietspad is ook dicht en fietsers moeten over een lengte van 600 meter over de weg. Dit stuk weg is alleen open voor bestemmingsverkeer voor DocksNLD en op dit deel is de maximumsnelheid teruggebracht tot 30 kilometer per uur.

Fase 2 begint op maandag 18 mei als de N816 vanaf de rotonde Netterdseweg / Laakweg tot en met de rotonde N817 Oude IJsselweg bij Ulft dicht is.De omleiding via de N335, N317, N827 en de N817 wordt weer met borden aangegeven. De Zandwinning Netterden Zand en Grind is dan alleen bereikbaar via Miltseweg vanuit Ulft. DocksNLD blijft bereikbaar via de Meilandsedijk (N816) vanuit ’s Heerenberg.