Na 114 coronapatiënten op de IC gaat het Slingeland weer terug naar normaal

Eigenlijk had het in december al moeten gebeuren, maar toen waren er nog te veel coronapatiënten. Nu Covid-19 op zijn retour is en het aantal besmettingen en opnames écht daalt is het er alsnog van gekomen: het Slingeland Ziekenhuis keert enigszins terug naar hoe het was. En dat was afgelopen weekeinde een flinke operatie.



Twee vrouwen hebben de operatie gecoördineerd: teammanagers Feia ten Have en Lilian van Tol. Het werd ook hoog tijd, benadrukken de vrouwen. ,,Zóveel collega’s hebben op verschillende plekken en afdelingen gewerkt. Vanwege Covid, of juist om de reguliere zorg op gang te houden.”



Sommigen hebben collega’s waarmee ze jarenlang samenwerkten acht maanden niet gezien. ,,Dat is zwaar. Het teamgevoel verdwijnt, je loopt op je tenen”, zeggen Feia en Lilian. ,,We hebben een hoger ziekteverzuim, mensen zitten er helemaal doorheen. Dat zie je in alle ziekenhuizen.”