Na 152 jaar is touwbedrijf Helmes-Wellink uit Doetinchem failliet

,,De oorzaak van het faillissement is dat de laatste tijd een aantal klanten weg is gevallen die voor een groot deel van de omzet zorgden”, zegt curator Tian Herstel. ,,Unilever nam niet langer een product af. En een order van het ministerie van Defensie ging niet door. Jammer, want het bedrijf heeft een enorme historie. En er leek weer een opgaande lijn in te zitten.”

De corona-uitbraak deed de touwfabriek niet goed, maar was volgens Herstel niet de oorzaak van het faillissement. De eigenaren hebben zelf het faillissement aangevraagd. De fabriek draait vooralsnog gewoon door. Ondertussen onderzoekt Herstel of er een doorstart of overname mogelijk is: ,,Maar daar kan ik nu nog niets over zeggen.”