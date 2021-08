Na 240.000 spuiten kan vaccineren in de regio alleen nog op A18 Bedrijvenpark in Wehl

DOETINCHEM/LICHTENVOORDE/WEHL - De enige plek in de regio waar nu nog een vaccin tegen corona kan worden gehaald, is op het A18 Bedrijvenpark bij Wehl. Tot 1 september moet dat op afspraak. De priklocaties in Doetinchem (Saza-topsporthal) en Lichtenvoorde (Hamalandhal) zijn sinds zondagavond gesloten.

De rust is weergekeerd in en rond de Saza-topsporthal op Sportpark Zuid in Doetinchem. Vanaf 4 februari werden twee sportzalen in de hal gebruikt als vaccinlocatie. 138.334 prikken werden hier gegeven, vooral aan Achterhoekers. 65.416 mensen kregen hier zowel de eerste als de tweede prik. In de Hamalandhal in Lichtenvoorde werd vanaf 8 maart gevaccineerd. Hier zijn totaal 91.748 prikken gegeven. 43.935 mensen hebben hier twee prikken gekregen. De mensen die nog geen tweede prik hebben, kunnen terecht in Wehl.

Uitbater Het Noorden tijdelijk bij de GGD

Zondagavond is in de topsporthal in Doetinchem ergens tussen 7 uur en half 8 de laatste prik gezet. Maandagmorgen zijn alleen Tristan Steenmeijer, projectcoördinator van de GGD NOG vanuit Apeldoorn, en Martin Hüning, coördinator in Doetinchem, nog in de topsporthal voor afrondende werkzaamheden. Hüning gaat weer terug naar Aalten om als uitbater van horecazaak Het Noorden met zijn vrouw, zoon en schoondochter de zaak na corona voort te zetten. ,,Dat was ook mijn motivatie om voor de GGD te gaan werken", zegt Hüning. ,,Zo snel mogelijk de oude situatie terug zodat de horeca weer open kan.”

Steenmeijer, de hockeycoach die als eigenaar van een zaak in promotieartikelen zijn handel door corona zag instorten en daarop bij de GGD ging werken, richt zijn aandacht op de locatie van de GGD op het A18 Bedrijvenpark. Daar was al een testlocatie (met onder meer PCR-straat) ondergebracht in twee enorme evenementententen. Sinds maandag (vandaag) is daar nu een priklocatie bij. Wel eerst op kleine schaal: er staan twee zeecontainers opgesteld waar 200 à 250 mensen per dag op afspraak een vaccin krijgen.

Tijdelijk prikken in zeecontainers

,,We zijn bezig de PCR-straat van de ene evenemententent naar de andere te verplaatsen", zegt Steenmeijer. ,,Dit om zo de testlocatie en de priklocatie te kunnen scheiden. Over drie of vier dagen hopen we de zeecontainers te verlaten en te kunnen vaccineren in de tenten.” Dan kunnen ook dagelijks grotere aantallen vaccins worden gezet. Vanaf 1 september kan er ook zonder afspraak een vaccin worden gehaald. De afgelopen weken kon dat al in Doetinchem en Lichtenvoorde. In Doetinchem maakten hiervan 487 mensen gebruik, in Lichtenvoorde 827.

Hoe druk het nog gaat worden op de nieuwe vaccinatielocatie in Wehl, vraagt ook Steenmeijer zich af: ,,Niemand weet het. Misschien is er nog wel een derde prik nodig.”