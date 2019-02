Na 25 jaar ligt de rondweg om grensdorp Oeding er nog lang niet

Al in 1995 heeft de gemeenteraad van Winterswijk toegezegd mee te willen werken aan het Duitse plan voor een rondweg om Oeding. Eind 2006 is hierover een overeenkomst gesloten tussen de Duitse overheid, de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk. Over de rondweg wordt als sinds de jaren 60 gesproken in Oeding.



Dat het zo lang duurt heeft alles te maken met de taaie procedures waar ze in Duitsland mee te maken hebben. Er lagen veel bezwaren tegen de rondweg. In december 2010 waren dat er ongeveer 400. Ook aan Nederlandse zijde maakten betrokkenen bezwaar. Niemand wil een rondweg in de achtertuin. Ook de grondverwerving in Duitsland vergde veel tijd, omdat ze daar niet het middel van onteigening kennen.



Aan Duitse zijde is de laatste planfase nu in afronding. Daarom brengt het college het ontwerpbestemmingsplan voor het Nederlandse deel nu in procedure. ,,Het kan nog gemakkelijk twee tot drie jaar duren voor de eerste schop in de grond kan”, verwacht ambtenaar Daniël Kellner.