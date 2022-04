Na 36 jaar eindigt het Ulenhof-theater: ‘De sfeer van dit theater is de ziel van de school’

Leerlingen boven zichzelf uit laten stijgen, dat was wat regisseur Adrie Mesch hier altijd voor ogen had. Vaak wisten de jongeren zelf niet eens dat ze een bepaalde rol in zich hadden. Zoals dat vrij verlegen meisje dat ineens op het podium in een latex rockkostuum de sterren van de hemel zong.



,,Na afloop kwam haar moeder naar me toe”, vertelt de regisseur. ,,Ze zei: ‘Wat is er met mijn dochter gebeurd!?’ Ze was enorm onder de indruk.”