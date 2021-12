Na 43 jaar komt er een einde aan kapper Reintjes in Toldijk: ‘Zoveel verhalen gehoord, kunnen er een boek over schrijven’

Ze komen uit Herwen en Nieuw-Dijk en ontmoeten elkaar tijdens hun kappersopleiding in Zevenaar als ze pas 17 en 15 jaar oud zijn. Geert en Dorien Reintjes zijn altijd bij elkaar gebleven en hebben ruim 43 jaar samen een kapsalon gehad. Per 1 december is het voorbij en gaan de deuren van dames- en herensalon Keurentjes aan de Zutphen Emmerikseweg in Toldijk dicht.



,,We hebben het heel moeilijk gehad met dit besluit”, zegt Geert, inmiddels 66 jaar oud. Dorien heeft het er ook lastig mee. ,,Vooral voor de meiden die hier al zoveel jaar werken. We hebben geen kinderen, zijn eigenlijk een familie”, zegt ze.



Corona, waardoor de salon in totaal 18 weken dicht moest, heeft een rol gespeeld. ,,Je bent geen veertig meer, als je vol energie een nieuwe start maakt”, concludeert Geert.