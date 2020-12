Na 50 jaar staan Albert en Hetty Pomper niet meer op de markt met kaas

Wat is er zo boeiend aan kaas?

,,Ik ben in de kaas geboren. Het is een prachtig natuurproduct, met veel smaakvariaties. Mijn opa was een Fries, die is in 1921 begonnen. Zijn zonen Piet en Albert, de laatste was mijn vader, hebben het voortgezet. In 1980 nam ik het bedrijf over, vanaf 1985 samen met Hetty. We hebben op zoveel markten gestaan, van Apeldoorn tot Winterswijk’’



Nooit gedacht: ik sla een keer over? Bij vorst of storm?

,,Dat kan niet, het is een levensmiddel. Je kunt geen dagje overslaan. Iedereen denkt dat slecht weer het moeilijkste is, maar dat vind ik niet. Ik ben het gewend, je kunt je er op kleden. Hoge temperaturen zijn veel zwaarder, zeker de laatste jaren met 30 graden of meer. Fysiek pittig, ook niet goed voor het product.’’



Gaat u de klanten missen?

,,Natuurlijk. Het contact met mensen. Gemiddeld hebben we 2500 klanten per week. Sommigen in Winterswijk ken ik al 40 jaar. Je weet veel van ze, uiteraard wel een beetje op afstand. De Achterhoek is van oudsher geen rijke regio. Dat merk je. Als je ze eenmaal als klant hebt raak je ze niet meer kwijt, in Winterswijk geldt dat nog sterker dan in Doetinchem. Die klantentrouw is geweldig. Op sommigen kun je de klok gelijk zetten. Die komen altijd, ook bij regen en wind.’’