Na 55 jaar valt doek voor Wereldboom in Borculo

De herinnering aan de Wereldboom, van 1957 tot 2012 beter bekend als de Willem de Zwijgerschool, leeft voort in een tijdscapsule die de kinderen hebben begraven in de hoop dat hij over 30 jaar weer tevoorschijn komt. Naast een lach en het plezier, waren er ook tranen, zegt Ginny van der Zee – schoolleider.