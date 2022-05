Na 60 jaar onderzoek komt geoloog Maarten van den Bosch met boek: ‘Het Winterswijkse landschapstype is uniek in Nederland’

De bodem van Winterswijk is een walhalla voor geologen. Er lopen zoveel historische lagen kriskras door elkaar heen en zo dicht aan de oppervlakte, dat het wel de puzzel van Winterswijk wordt genoemd.



Geoloog Maarten van den Bosch, die al zestig jaar betrokken is bij het leggen van die puzzel, kreeg begin jaren 90 een officiële aanstelling om de bodem van Winterswijk in kaart te brengen. Die opdracht kwam van het Nationaal Natuurhistorisch Museum, de voorloper van Naturalis in Leiden, en de Rijks Geologische Dienst.



De Haagse Maarten van den Bosch en zijn vrouw Marjan Duitemeijer (77) verhuisden daarom in 1990 naar Winterswijk. Van den Bosch was toen al dertig jaar bezig met zijn onderzoek in Winterswijk.



Geologie begon in zijn jonge jaren als een soort hobby. Hij verdiende zijn geld eerst nog als letterzetter op een drukkerij en als huisschilder. Tot hij in de jaren 60 als 19-jarige voor Rijkswaterstaat ging werken om de bodem van Zeeland te onderzoeken, waar de Deltawerken moesten verrijzen.