Na 75 jaar lijkt het eindelijk opgehelderd waar Britse piloot William Hurrell bij Eefde precies neerstortte

VIDEO Daarom is de nachtzus­ter in het Slingeland Ziekenhuis veel alerter

12:02 DOETINCHEM - Medewerkers van de Intensive Care in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Radboudumc in Nijmegen kunnen zich sinds deze maand terugtrekken in een speciaal ingerichte kamer voor een powernap, een hazenslaapje. De faciliteit is bedoeld om de alertheid te verbeteren van zorgpersoneel dat een nachtdienst draait.