Na 75 jaar wordt razzia in Aaltense kerken herdacht

Het museum heeft de gegevens van 42 van de betrokken mannen achterhaald, alleen de laatste namen zijn nog niet bevestigd. Het onderzoek leverde persoonlijke verhalen op van mensen die de razzia van nabij meemaakten. Ook zijn er notities en dagboeken ter beschikking gesteld.



Volgens het museum gaat het om een bijzondere gebeurtenis. De mannen werden via Arnhem en kamp Amersfoort naar Duitsland gebracht. Het was ook nog niet eerder voorgekomen dat de Duitsers een razzia in een kerk uitvoerden.



Sommigen van de mannen zijn op boerderijen in de grensstreek tewerkgesteld, anderen kwamen in fabrieken in het Ruhrgebied terecht. Er zijn ook mannen in een Duits concentratiekamp terecht gekomen, een aantal van hen is aan de ontberingen in die kampen overleden.