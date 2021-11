Na 76 jaar heeft Joke (88) eindelijk een tastbare herinnering aan haar gecrashte broer: ‘Niemand wist iets’

Mariska jaagt overvaller uit haar winkel in Lochem: ‘De katten van de buurman vlogen in de gordijnen’

Nog steeds is de overvaller, die het gemunt had op Mariska’s kledingzaak in Lochem, niet gevonden. Dinsdagavond was de dader in Opsporing Verzocht voor heel Nederland te zien, evenals de impact die zijn actie had op Mariska. ,,Eigenlijk is me gewoon een stukje vrijheid ontnomen.”

17 november