Na afwezigheid van twee jaar zondag weer halve marathon in Doetinchem

Lochem verrast door schrappen buslijn 56 tussen Borculo en Deventer: ‘Lazen in de krant dat de lijn verdwijnt’

26 oktober De Lochemse wethouder Eric-Jan de Haan is verbaasd dat buslijn 56 over een dikke maand gaat verdwijnen. De buslijn, die tussen Borculo en Deventer loopt, is een belangrijke vervoersader voor de gemeente. De Haan wil weten waarom Lochem niet van tevoren is ingelicht. ,,Voor onze jeugd is het een cruciale verbinding.’’