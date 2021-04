Na bijna 100 jaar eind aan voortgezet onderwijs in Ulft

Het vmbo-onderwijs van Wesenthorst en Bluemers krijgt een vervolg in de nieuwbouw van Almende Laudis in Silvolde. Wat er precies met het Wesenthorst-pand gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Het is nog de vraag of het pand gesloopt of verbouwd gaat worden. Er wordt onderzocht of er een complex kan komen waarin zowel jongeren als ouderen gehuisvest kunnen worden en waarin plek is voor een maatschappelijke voorziening.

Vuurwerk

De school vertrekt niet geruisloos uit Ulft. Op woensdag 14 juli vanaf 21.55 uur tot vlak na middernacht is er een coronaproof livestream. Deze is thuis gratis te volgen via de schoolwebsite almendecollege.nl.



In deze stream is er livemuziek door een speciaal gevormde band met (oud)-collega’s en (oud)-leerlingen die hun sporen hebben verdiend in de muziek. Verder zijn er dansers, filmpjes, portretjes en foto’s van de Wesenthorst te zien. Er wordt afgesloten met vuurwerk.



Daarnaast wordt er op 14 juli overdag een walk-thru genaamd ‘loop es deur’ gehouden. Bezoekers kunnen nog een keer door de school lopen en herinneringen ophalen in de fotogalerij. Op 15 en 16 juli zijn er tenslotte de diploma-uitreikingen en is de galerij te bezichtigen door de geslaagden en hun ouders.



Verder wordt er gewerkt aan een herdenkingsboek over de school. Dit 180 pagina’s tellende boek is op voorinschrijving te bestellen via boekwesenthorst@almendecollege.nl