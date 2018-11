Na bijna kwart eeuw geen woningen meer op de Driehoek in Lichtenvoorde

kaart & video Kijk hier hoe ze bij jou in de buurt denken over het vuurwerk­ver­bod

12:42 Een krappe meerderheid van de Stentor-lezers is tegen een vuurwerkverbod. Ook de organisatie van een centrale vuurwerkshow in combinatie met een verbod kan op weinig steun rekenen. Dat blijkt uit de vuurwerkenquête die door ruim 22.000 Stentor-lezers is ingevuld.