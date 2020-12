Na diefstal: Bloemist schenkt nieuw bloemstuk voor Needs familiegraf

NEEDE - De diefstal van een mooi, groot kerststuk van het graf van de ouders Temmink in Neede is nog niet opgehelderd. Ondertussen ligt er wel weer een prachtig nieuw bloemstuk. Met dank aan Joop Bouwmeester.

De Needse bloemist stond op oudejaarsdag ineens op de stop bij Sandra Baas-Temmink. Met in zijn handen een groot bloemstuk voor op het graf van haar ouders. „Joop zei: dit is geen reclame, je hoeft het niet op Facebook te zetten, maar ik vind het zo verschrikkelijk wat er is gebeurd, het doet me gewoon zeer”, vertelt ze.

Voor Kerstmis had ze ook al een bloemstuk op het graf gelegd, dat ze samen met haar broers en zussen door Bouwmeester had laten maken. Een mooi groot stuk met rode kerstballen, de favoriete kleur van hun moeder. „Na de kerst kwam mijn zus Ria bij me: het bloemstuk was weg”, vertelt Sandra Baas.

Met de zaklamp in het donker

Ze wilde het zeker weten en ging samen met haar zus nog een keer naar de begraafplaats. „Het was al donker, we hebben met een zaklamp overal rondgekeken. Misschien was het wel een kwajongensstreek, dat het ergens anders was neergelegd. Of dat het was weggewaaid door de harde wind. Maar het was best zwaar, daar loop je niet zomaar mee weg.”

Quote Op zulke dagen mis je je ouders toch al, en dan doen ze ook nog zoiets Sandra Baas-Temmink

Ook de beheerder van de katholieke begraafplaats vlak bij de Hollandsche Molen hielp met zoeken. Maar het bloemstuk bleef verdwenen. Baas werd er misselijk van, zegt ze. „Dan sta je te kijken: het is echt weg. Onvoorstelbaar, je snapt net dat mensen dit durven. Op zulke dagen mis je je ouders toch al, en dan doen ze ook nog zoiets.”

Klein dorp met elkaar

De Needse deelde haar verontwaardiging dinsdag op haar Facebookpagina. Het bericht werd bijna 800 keer gedeeld. Mensen die reageerden, spraken schande van de diefstal of staken de familie een hart onder de riem. Toen stond op oudejaarsdag ineens Joop Bouwmeesters voor de deur met een nieuw bloemstuk. „Dan ben je gewoon even stil en sta je te huilen op straat”, vertelt Baas. „Wat een klein dorp met elkaar is, dat doet je gewoon goed. Iedereen kijkt en leeft met je mee. Daarvoor wil ik iedereen bedanken, ook namens mijn broers en zussen.”

Hopelijk eenmalig

Het nieuwe bloemstuk heeft ze samen met haar zus direct naar de begraafplaats gebracht. „We keken elkaar wel even aan toen we het neerlegden. Je bent nu toch angstig. Maar ik hoop dat het eenmalig was. Dit kan niet, dit doe je niet. Je moet van andermans spullen afblijven.”

Op het graf lag na de diefstal van het grote stuk een kleiner bloemstuk met witte bloemen. Baas heeft gene idee waar dat vandaan komt. „We hadden vroeger een bedrijf in geluidsapparatuur, misschien is het door een klant daar neergelegd.”