Na eclatant succes bij vrouwen nu ook Ketting Kledingruil ook voor mannen

Landgoedei­ge­naar Herman (67) uit Lochem protes­teert tegen huidige boerenland­schap: ‘Het is een kale bende’

24 maart Nu het kersverse landgoed van Herman Hulshof vol in bloei komt, wil hij graag doorpakken. De Lochemer wil in gesprek met boeren over de ‘kale bende’ waar hij hen verantwoordelijk voor houdt. Het grote doel: de patrijs terug in de Achterhoekse weilanden. ,,Het beweegt wel de goede kant op, maar het gaat zo langzaam.’’